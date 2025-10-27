Sigarette la tabella degli aumenti per pacchetto | di quanto sale il prezzo con la Manovra 2026

Il prezzo delle sigarette salirà di circa 14-15 centesimi nel 2026, e gli aumenti proseguiranno nei due anni successivi. Nel complesso, si parla di poco più di 40 centesimi di rincaro in tre anni, previsti dalla manovra 2026. Sono pari a quasi 1,2 miliardi di euro di accise in più pagate dai fumatori. Circa 80 centesimi di aumento, invece, per il tabacco trinciato. Ecco le tabelle del governo che mostrano quanto salirà il prezzo per pacchetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

