Sigarette aumenti alle stelle | di quanto sale il prezzo al pacchetto Le tabelle
C’è un argomento che sta facendo discutere (e arrabbiare) tantissimi italiani: non riguarda la salute, ma colpisce dritto nel portafogli di milioni di fumatori. Un cambiamento deciso “ai piani alti” che promette di lasciare il segno, tra polemiche social e reazioni a catena nei bar e nelle tabaccherie. Il governo ha scelto una strada che non passa inosservata: modificare, anno dopo anno, il prezzo delle sigarette. Una decisione che, dietro la scusa del bilancio, nasconde una vera e propria rivoluzione per chi ogni giorno si concede quel gesto familiare, accendendo una sigaretta dopo il caffè o durante la pausa lavoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sigarette, tutti gli aumenti per pacchetto: la tabella ufficiale dei nuovi prezzi Anche il tabacco trinciato subirà rincari significativi. L'accisa passerà dagli attuali 148,5 euro al chilo a 161,5 euro nel 2026, 165,5 nel 2027 e 169,5 dal 2028
Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra avranno un effetto sui prezzi delle sigarette di 14-15 centesimi nel 2026, arrivando ad un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. E' quanto emerge dai calcoli di fonti
Sigarette, aumenti alle stelle: di quanto sale il prezzo al pacchetto. Le tabelle - Il tema del fumo torna al centro dell'attenzione pubblica, ma questa volta non per motivi di salute.
Sigarette, la tabella degli aumenti per pacchetto: di quanto sale il prezzo con la Manovra 2026 - 15 centesimi nel 2026, e gli aumenti proseguiranno nei due anni successivi
Sigarette, quanto valgono gli aumenti in arrivo con la Manovra - Rincari per tutte le categorie: in tre anni almeno 40 centesimi in più per un pacchetto da 6 euro