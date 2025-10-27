Siderurgico di Taranto | fuga di gas in cokeria rilevatori degli operai a fondo scala VeraLeaks
Di seguito un comunicato diffuso da Luciano Manna, VeraLeaks: Fuga di gas in area cokeria alla batteria numero 7 dello stabilimento Acciaierie d’Italia ex Ilva di Taranto segnalata anche dai rilevatori sugli impianti che andavano tutti a fondo scala a testimoniare un pericolo per l’incolumità degli operai. Chi deve controllare e sorvegliare varchi la porta della Procura e sollevi sempre questi episodi all’opinione pubblica. Il silenzio è complice di questa gestione degli impianti. Spesso i cittadini del quartiere Tamburi lamentano odori nauseabondi ma nessuno informa loro. Il fatto è avvenuto durante i giorni della settimana scorsa ma nessuno ne ha dato notizia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
