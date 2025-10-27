Sicurezza nelle scuole superiori | esito positivo dei controlli in Provincia
Sono 25 gli edifici scolastici che ospitano altrettanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado di competenza della Provincia oggetto di ispezione da parte dei tecnici dell’ente, in seguito alle scosse di terremoto dello scorso fine settimana.La prima parte del monitoraggio ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
