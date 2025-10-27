Sicurezza nelle scuole superiori | esito positivo dei controlli in Provincia

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 25 gli edifici scolastici che ospitano altrettanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado di competenza della Provincia oggetto di ispezione da parte dei tecnici dell’ente, in seguito alle scosse di terremoto dello scorso fine settimana.La prima parte del monitoraggio ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La sicurezza sul lavoro. Nelle scuole superiori lezioni con gli ispettori - Dopo la firma dell’accordo di collaborazione tra Ust, Inps e Inail a settembre partiranno gli interventi mirati di formazione e orientamento. Lo riporta ilgiorno.it

Le scuole superiori scoprono la legalità e la sicurezza sul lavoro - E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede della Provincia, il protocollo d’intesa ‘per lo sviluppo di azioni finalizzate... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sicurezza scuole: “Nove su dieci non hanno tutte le certificazioni. Del tutto privi 3.588 edifici” - Le scuole ricominceranno a breve, ma 9 su dieci non hanno tutte le certificazioni obbligatorie di sicurezza. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Scuole Superiori Esito