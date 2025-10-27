"Una città più sicura": è questa la richiesta dei comitati modenesi. Sono stati circa 300 i cittadini che ieri mattina si sono trovati davanti alla Palazzina Pucci per chiedere alle istituzioni un intervento sul tema della sicurezza. Tra i comitati presenti alla manifestazione ‘Modena Merita di più’ e ‘Per una Modena pulita e sicura’. Da loro è arrivato un chiaro appello alla classe politica. "Chiediamo aiuto alla politica - dichiara l’organizzatore Mattia Meschieri, membro di ‘Modena Merita di più’ - c’è un problema con le leggi e con la loro applicazione. Ci giunge proprio ora la notizia di due risse: una davanti al Cinema Victoria e un’altra in pieno centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, la rabbia dei comitati: "La situazione in città è grave. Abbiamo paura a girare per strada"