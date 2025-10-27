Sicurezza la lente del Comune su 91 ponti
LE ANALISI. Dal viadotto di Boccaleone al ponte sulla Greenway: l’incarico a una ditta specializzata per esaminarli. Un obbligo di legge dopo la tragedia del ponte Morandi. Rota: «Saranno individuati quelli bisognosi di intervento». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella sessione di prove di ottobre 2025 l'Euro NCAP, il programma europeo per la valutazione della sicurezza delle auto nuove, ha messo sotto la sua scrupolosa lente l'ennesima valanga di nuovi modelli. Vediamo com'è andata. - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: l’ex #casello #ferroviario di Santa Filomena sotto la lente https://umbriaon.it/terni-lex-casello-ferroviario-di-santa-filomena-sotto-la-lente/… #Umbria #controlli #sicurezza #poliziadiStato - X Vai su X
Sicurezza, la lente del Comune su 91ponti - Dal viadotto di Boccaleone al ponte sulla Greenway: l’incarico a una ditta specializzata per esaminarli. Segnala ecodibergamo.it
Sicurezza, il Comune chiede aiuto “privato” - Deciso per un servizio di guardie giurate che aiuteranno le Forze dell’ordine nel presidio della città durante le ore più critiche All’Amministrazione non bastano i controlli di polizia locale, ... Da ilgiorno.it