Sicurezza la lente del Comune su 91 ponti

Ecodibergamo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE ANALISI. Dal viadotto di Boccaleone al ponte sulla Greenway: l’incarico a una ditta specializzata per esaminarli. Un obbligo di legge dopo la tragedia del ponte Morandi. Rota: «Saranno individuati quelli bisognosi di intervento». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

