Sicurezza e riqualificazione stanziato un milione di euro per le strade provinciali
Un programma di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di alcune arterie stradali nei territori dei Nebrodi. La città Metropolitana di Messina scende in campo con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorrenza e garantire una viabilità più sicura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
