Sicurezza e riqualificazione stanziato un milione di euro per le strade provinciali

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un programma di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di alcune arterie stradali nei territori dei Nebrodi. La città Metropolitana di Messina scende in campo con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorrenza e garantire una viabilità più sicura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sicurezza riqualificazione stanziato milioneQuasi un milione di euro dalla Regione per mettere in sicurezza il "fagiolo" - Venerdì mattina 24 ottobre il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha incontrato nella sede di Veneto Strade il responsabile dell’ufficio tecnico ed i tecnici, per visionare l’intero ambito di inter ... Da padovaoggi.it

"Restyling di Piumazzo, stanziato un milione" - Il progetto sta prendendo forma in queste settimane con un obiettivo da oltre un milione di euro: riqualificare completamente il centro storico di Piumazzo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Riqualificazione Stanziato Milione