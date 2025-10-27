Sicurezza dei vaccini la ricerca della Cattolica | Fiduciosi 7 italiani su 10

Negli ultimi dodici mesi poco più di un terzo della popolazione italiana (38%) dichiara di essersi vaccinato secondo le raccomandazioni. Il dato evidenzia una copertura ancora limitata e una forte eterogeneità interna tra gli italiani che scelgono di vaccinarsi. Gli uomini risultano più aderenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Vaccini: EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, “per 7 italiani su 10 sono efficaci nel prevenire le malattie, ma il 42% ha bassa fiducia in loro sicurezza” - Vaccini, tra gli italiani vince la fiducia: infatti per 7 italiani su 10 sono efficaci nel prevenire le malattie; però poco più di 4 italiani su 10 (42%) ha una bassa fiducia nella loro sicurezza. agensir.it scrive

