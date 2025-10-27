Sicilia torna il contributo anti-crisi per le famiglie

La misura, promossa dalla Regione e gestita da Irfis, consentirà a nuovi beneficiari di caricare entro il 4 dicembre la documentazione necessaria per accedere a un aiuto medio di 3.500 euro. L’iniziativa, resa possibile grazie a un emendamento del presidente Renato Schifani, mette a disposizione ulteriori 10 milioni di euro, dopo che la scorsa settimana sono già stati erogati fondi a 845 persone grazie ai residui del precedente stanziamento. La riapertura della piattaforma segna una nuova fase di intervento sociale da parte dell’amministrazione regionale, che punta a intercettare le fasce più vulnerabili della popolazione siciliana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sicilia, torna il contributo anti-crisi per le famiglie

