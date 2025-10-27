Sicilia nuove accuse al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno | oltre a corruzione e peculato anche falso e truffa

Oltre a corruzione e peculato, la procura di Palermo contesta a Gaetano Galvagno anche falso e truffa. È quanto contenuto nel nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell’ Assemblea regionale siciliana, che sostituisce il precedente notificato a luglio. In questo caso non viene più contestato l’episodio di corruzione per i fondi per il Capodanno a Catania (ma solo quello dei dei fondi della manifestazione “ Un Magico Natale “) ma si allargano i casi che riguardano l’ uso improprio dell’auto blu. A Galvagno vengono contestati i reati di truffa e falso insieme all’autista Roberto Marino per aver usato l’auto blu per fini non istituzionali falsificando alcune richieste di rimborso per le missioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

