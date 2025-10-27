Sicilia contributo di solidarietà | dal 4 novembre riapre la piattaforma con altri 10 milioni di euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Riapertura della piattaforma e nuove risorse disponibili. Martedì 4 novembre, alle ore 12, sarà nuovamente attiva la piattaforma dedicata al contributo di solidarietà, la misura promossa dal governo regionale e gestita da Irfis per sostenere i cittadini in difficoltà economica. Gli aventi diritto potranno caricare online, entro le ore 17 del 4 dicembre, il documento di disponibilità al lavoro rilasciato dai Comuni, necessario per completare la richiesta del beneficio. A disposizione ci saranno ulteriori 10 milioni di euro, stanziati grazie a una variazione di bilancio approvata con un emendamento firmato dal presidente della Regione, Renato Schifani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Sai che la Regione Sicilia offre un contributo di 300 € per chi acquista una parrucca durante la chemioterapia? Da Easy Beauté di Elia Faye ti forniamo tutti dettagli e ti aiutiamo a scegliere il modello di parrucca più adatto a te. Perché sentirsi bene con sé st - facebook.com Vai su Facebook
Contributo di 5 mila euro per le famiglie fragili in Sicilia, è online la graduatoria: chi ne ha diritto - Pubblicata la graduatoria provvisoria per il contributo di solidarietà di Regione Sicilia per le famiglie più fragili. Segnala corriere.it
Caro mutui, dall'Irfis contributo a 4.851 imprese - 851 le imprese siciliane che riceveranno a maggio un contributo a fondo perduto per il sostegno contro il caro mutui, immettendo così nuove risorse nel sistema economico regionale. Da ansa.it