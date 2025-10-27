ABBONATI A DAYITALIANEWS Riapertura della piattaforma e nuove risorse disponibili. Martedì 4 novembre, alle ore 12, sarà nuovamente attiva la piattaforma dedicata al contributo di solidarietà, la misura promossa dal governo regionale e gestita da Irfis per sostenere i cittadini in difficoltà economica. Gli aventi diritto potranno caricare online, entro le ore 17 del 4 dicembre, il documento di disponibilità al lavoro rilasciato dai Comuni, necessario per completare la richiesta del beneficio. A disposizione ci saranno ulteriori 10 milioni di euro, stanziati grazie a una variazione di bilancio approvata con un emendamento firmato dal presidente della Regione, Renato Schifani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, contributo di solidarietà: dal 4 novembre riapre la piattaforma con altri 10 milioni di euro