Sicilia | Calenda ' mi appello a Meloni Msi era contro degenerazione regionalismo'
Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La Sicilia versa in una condizione non degna di un paese occidentale, una situazione tragica sotto ogni aspetto e indicatore". "Ci sono logiche tribali ormai" e "tutto questo non sconvolge nessuno, pensiamo infondo che la Sicilia sia un altro mondo e i siciliani siano abituati a questo schifo, noi riteniamo che sono prima di tutto italiani e hanno diritto come tutti gli altri cittadini ad avere una vita decorosa e decente e a liberarsi dai nuovi feudatari della politica, per non dire di peggio". Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo al convegno 'Commissariamo la Sicilia' alla Camera, promosso dal partito e dalla Fondazione Einaudi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
