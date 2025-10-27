Sicilia | Calenda ' mi appello a Meloni Msi era contro degenerazione regionalismo'

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La Sicilia versa in una condizione non degna di un paese occidentale, una situazione tragica sotto ogni aspetto e indicatore". "Ci sono logiche tribali ormai" e "tutto questo non sconvolge nessuno, pensiamo infondo che la Sicilia sia un altro mondo e i siciliani siano abituati a questo schifo, noi riteniamo che sono prima di tutto italiani e hanno diritto come tutti gli altri cittadini ad avere una vita decorosa e decente e a liberarsi dai nuovi feudatari della politica, per non dire di peggio". Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo al convegno 'Commissariamo la Sicilia' alla Camera, promosso dal partito e dalla Fondazione Einaudi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sicilia calenda mi appello a meloni msi era contro degenerazione regionalismo

© Iltempo.it - Sicilia: Calenda, 'mi appello a Meloni, Msi era contro degenerazione regionalismo'

News recenti che potrebbero piacerti

sicilia calenda appello meloniSicilia: Calenda, 'mi appello a Meloni, Msi era contro degenerazione regionalismo' - "La Sicilia versa in una condizione non degna di un paese occidentale, una situazione tragica sotto ogni aspetto e indicatore". Secondo iltempo.it

sicilia calenda appello meloniCalenda lancia raccolta firme per commissariare la Sicilia: «La situazione è tragica sotto ogni indicatore» - Il leader di Azione ha presentato l'iniziativa alla Camera dei deputati, affiancato dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto ... Come scrive lasicilia.it

sicilia calenda appello meloniCalenda: “Tra Meloni e Schlein battibecchi insopportabili. Non sanno che altro dire” - Ormai è un battibecco quotidiano, insopportabile. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Calenda Appello Meloni