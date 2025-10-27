Siamo sul tetto d’Europa | il TeamItaly batte 38 squadre e vince l’ECSC 2025

L’Italia è campione d’Europa nella sicurezza informatica. Il team nazionale TeamItaly, formato dai migliori giovani esperti italiani di cybersecurity, ha vinto l’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, battendo in finale Danimarca e Germania. La competizione, promossa dall’ENISA (Agenzia UE per la sicurezza informatica) e organizzata quest’anno dal NASK, Istituto nazionale di ricerca polacco, si è svolta dal 6 al 9 ottobre alla COS Torwar Arena di Varsavia. In gara 39 squadre da tutta Europa, tra cui anche team di Paesi EFTA, candidati UE e delegazioni extraeuropee. Già nel 2024 l’Italia era salita sul podio, chiudendo al secondo posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

