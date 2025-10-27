Siamo sconvolti per noi del quartiere era diventato il nostro militare
Il grave episodio avvenuto a Fiorenzuola nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, in via Lungo Arda, ha suscitato grande impressione e clamore in tutta la cittadina, soprattutto nella zona residenziale dove è avvenuta l'aggressione a coltellate ai danni del 32enne (che ha riferito di essere un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Libertas Basket Lucca si unisce al dolore per la scomparsa di Raffaele Marianella. Un gesto vile e insensato ha strappato alla vita una persona che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro, durante il rientro dalla trasferta di Rieti. Siamo sconvolti da u - facebook.com Vai su Facebook
Agguato al pullman, i tifosi pistoiesi: “Siamo sconvolti. Ringraziamo Pistoia Basket e Sebastiani per il supporto” - X Vai su X