Siamo bloccati sull’isola per il passaggio dell’uragano Melissa | sessanta turisti toscani fermi in Giamaica per l’allerta meteo

Sessanta turisti toscani, partiti il 19 ottobre per una vacanza in Giamaica, si trovano ora bloccati sull’isola a causa dell’avvicinarsi dell’uragano Melissa. Tra loro anche Giorgio Brizzi, ex campione mondiale di retrorunning, insieme alla moglie Lucilla, che hanno raccontato con dovizia di particolari le difficoltà vissute negli ultimi giorni. “ Saremmo dovuti partire alle 20 di domenica 26 ottobre per far ritorno in Italia – hanno spiegato i coniugi Brizzi intervistati da Il Tirreno – per atterrare a Malpensa e fare poi ritorno a casa, ma dobbiamo rimanere qua”. La coppia ha raccontato come, a seguito dell’allerta rossa diramata dalle autorità giamaicane, siano stati spostati dall’albergo iniziale in una struttura più sicura “ con le camere rialzate, per scongiurare il rischio che con l’arrivo della tempesta potessimo trovarci la nostra stanza invasa dall’acqua “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

