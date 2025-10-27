Si sente male mentre guida il Tir in autostrada il camionista evita il disastro | così ha salvato gli altri automobilisti prima di morire

È riuscito a evitare un incidente stradale potenzialmente grave il camionista morto mentre viaggiava lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. L’uomo è si è sentito male mentre era alla guida del suo Tir, ma è riuscito ad accostare ed evitare l’incidente con gli altri automobilisti. La vicenda è avvenuta all’altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Poco prima delle 8, il camionista ha avuto un malore mentre viaggiava in direzione Nord. L’uomo però ha mantenuto il volante saldo tra le mani ed è riuscito a portare il camion nella corsia d’emergenza, per poi fermarsi. Subito dopo si è accasciato all’interno della cabina ed è morto. 🔗 Leggi su Open.online