Si ritorna gradualmente alla normalità dopo gli ultimi giorni dedicati alle verifiche strutturali dopo la sequenza di scosse che hanno preoccupato la provincia di Avellino. La dirigente provinciale dell'Ufficio Scolastico, Fiorella Pagliuca, ha annunciato la riapertura di tutti gli istituti della provincia di Avellino nella giornata di domani, marted' 28 ottobre, mentre proseguono gli ultimi monitoraggi nelle 54 scuole di competenza della Provincia di Avellino e in tutte le altre di competenza dei comuni. Diverso il discorso a Montefredane, epicentro della scossa più forte, quella di sabato sera.

Si ritorna in classe, ma a Montefredane cancelli chiusi per più tempo