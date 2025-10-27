Si introducono in un terreno dei Colli dopo aver divelto il lucchetto due denunciati

Ilpescara.it | 27 ott 2025

I carabinieri della Stazione Pescara Scalo, alla fine di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una donna di 82 anni di Avellino e un uomo di 51 anni pescarese.I due dovranno rispondere del reato di danneggiamento e ingresso abusivo nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

