Si introducono in un terreno dei Colli dopo aver divelto il lucchetto due denunciati
I carabinieri della Stazione Pescara Scalo, alla fine di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una donna di 82 anni di Avellino e un uomo di 51 anni pescarese.I due dovranno rispondere del reato di danneggiamento e ingresso abusivo nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
