Si introducono a casa dell' imprenditore per fare danni il padre della vittima testimone al processo

Continua il processo a carico di due giovani donne dell’alto casertano accusate di aver violato il domicilio dell'imprenditore Giuseppe Ponticorvo, di Alvignano, e di aver imbrattato quadri e danneggiato capi d'abbigliamento presenti in casa. Sotto processo V.T., 29enne di Alvignano difesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Due nomi su un mutuo raccontano una nuova realtà di fiducia condivisa nella casa. Nel 2025, alcune banche italiane introducono agevolazioni per chi acquista la prima casa cointestando il mutuo con un'altra persona. È il caso di Webank, Intesa Sanpaolo, B - facebook.com Vai su Facebook

Salento, furto da 200mila euro in casa di un imprenditore - Mentre l'abitazione era vuota, una banda di ladri ha messo a segno un maxi colpo portando via orologi, monili e contanti per un valore complessivo di circa ... Si legge su quotidianodipuglia.it