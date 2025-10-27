Si introducono a casa dell' imprenditore per fare danni il padre della vittima testimone al processo

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il processo a carico di due giovani donne dell’alto casertano accusate di aver violato il domicilio dell'imprenditore Giuseppe Ponticorvo, di Alvignano, e di aver imbrattato quadri e danneggiato capi d'abbigliamento presenti in casa. Sotto processo V.T., 29enne di Alvignano difesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Salento, furto da 200mila euro in casa di un imprenditore - Mentre l'abitazione era vuota, una banda di ladri ha messo a segno un maxi colpo portando via orologi, monili e contanti per un valore complessivo di circa ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Introducono Casa Imprenditore Fare