Si getta sui binari della metropolitana autista riesce a frenare in tempo | dramma sfiorato a Duomo

Milano, 27 ottobre 20025 – Dramma sfiorato lungo i binari della metropolitana milanese. Una donna – di cui al momento è nota l’età - ha tentato il suicidio lanciandosi sui binari alla fermata Duomo della linea M1 (la linea rossa) della metropolitana di Milano. La frenata dell’autista Atm. Fortunatamente l'autista Atm alla guida del mezzo è riuscito a frenare in tempo il convoglio in arrivo alla stazione, evitando con la sua prontezza di riflessi che il gesto disperato arrivasse alle più tragiche conseguenze. Ripercussioni sulla circolazione . Illesa, la donna è stata soccorsa dal personale dell’azienda di trasporti milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

