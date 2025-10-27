Si è spento a 84 anni l' avvocato Francesco Molino

Il mondo della giustizia piange la scomparsa di Francesco Molino. Il rinomato avvocato penalista è morto nella mattina di oggi, lunedì 27 ottobre, all'età di 84 anni.Nativo di Melfi in provincia di Potenza, si era formato in Toscana e per più di cinquant'anni aveva calcato le aule dei tribunali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it