Sì Dybala è imprescindibile E con lui la Roma può sognare e vincere

A Reggio Emilia l’ennesima dimostrazione: una Joya è per sempre. Paulo Dybala è imprescindibile per la Roma, aldilà di ogni calcolo sull’ingaggio, sull’età, sulle condizioni fisiche. Dybala è il top player a cui Gasp, la tifoseria e la società si aggrappano per sognare (il calcio è anche questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it