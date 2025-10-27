Sì Dybala è imprescindibile E con lui la Roma può sognare e vincere
A Reggio Emilia l'ennesima dimostrazione: una Joya è per sempre. Paulo Dybala è imprescindibile per la Roma, aldilà di ogni calcolo sull'ingaggio, sull'età, sulle condizioni fisiche. Dybala è il top player a cui Gasp, la tifoseria e la società si aggrappano per sognare (il calcio è anche questo.
