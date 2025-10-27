Si chiude in casa ed apre il gas | 26enne salvato in extremis
Dramma sfiorato, a Baronissi, dove un ragazzo di 26 anni, dopo essersi chiuso in casa, avrebbe tentato di togliersi la vita aprendo tutte le manopole del piano cucina provocando la fuoriuscita di gas. A dare l'allarme è stata la madre nel pomeriggio di sabato. I soccorsiSul posto - riporta Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Baronissi, voleva uccidersi facendo saltare in aria la casa: salvo - All’interno dell’abitazione sembra ci fossero le quattro manopole del piano cucina aperte. Segnala ilmattino.it