Si chiama Eva Murati ed è la prima attrice italiana creata con l'intelligenza artificiale

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eva Murati debutta alla Festa del Cinema di Roma: è la prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale. Protagonista del corto The Last Image, apre il dibattito sul futuro del cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

chiama eva murati 232Si chiama Eva Murati ed &#232; la prima attrice italiana creata con l’intelligenza artificiale - Eva Murati debutta alla Festa del Cinema di Roma: è la prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale ... Da fanpage.it

chiama eva murati 232Eva Murati, la prima attrice italiana realizzata con l'intelligenza artificiale debutta a Roma - La finta attrice &#232; protagonista di The Last Image, cortometraggio italiano realizzato con l'AI generativa grazie al lavoro di 50 persone ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiama Eva Murati 232