Si chiama Eva Murati ed è la prima attrice italiana creata con l'intelligenza artificiale
Eva Murati debutta alla Festa del Cinema di Roma: è la prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale. Protagonista del corto The Last Image, apre il dibattito sul futuro del cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
! La natura ti aspetta in città. L'Oasi WWF Policoro ti invita all'evento nazionale "Urban Nature: La Festa della Natura in Città!" Domani - DOMENICA 19 OTTOBRE Giardini Murati Via Corinto, 1, 75025 Policoro (MT) PR - facebook.com Vai su Facebook
Si chiama Eva Murati ed è la prima attrice italiana creata con l’intelligenza artificiale - Eva Murati debutta alla Festa del Cinema di Roma: è la prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale ... Da fanpage.it
Eva Murati, la prima attrice italiana realizzata con l'intelligenza artificiale debutta a Roma - La finta attrice è protagonista di The Last Image, cortometraggio italiano realizzato con l'AI generativa grazie al lavoro di 50 persone ... Riporta msn.com