Si avvicina e chiede un euro a Maria De Filippi | lei reagisce così interviene anche la security
Personaggi tv. – È sempre impeccabile, anche quando la colgono di sorpresa. Maria De Filippi non perde mai la calma, nemmeno quando un creator la ferma in mezzo al pubblico per chiederle un euro. Niente palco, nessun copione: solo una scena improvvisata, ripresa tra la folla di Roma e diventata virale in poche ore. Perché a Queen Mary basta un sorriso per trasformare anche un siparietto surreale in un piccolo momento televisivo, anche fuori dalla tv. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
