Si avvicina all' ex compagna e fa scattare il braccialetto elettronico | arrestato

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non rispetta la misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna, fa scattare il braccialetto elettronico e finisce in carcere. È accaduto nella serata del 25 ottobre in città e nei guai – ancora una volta – è finito un 43enne italiano. A far scattare l’intervento della polizia un alert che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

avvicina ex compagna faSi avvicina all'ex compagna e fa scattare il braccialetto elettronico: arrestato - Non rispetta la misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna, fa scattare il braccialetto elettronico e finisce in carcere. Secondo ilpiacenza.it

avvicina ex compagna faModena, si avvicina alla ex in mezzo alla Street Parade: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Modena per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna durante la Street Parade. Lo riporta virgilio.it

avvicina ex compagna faTag: si avvicina all’ex compagno nonostante il divieto - Un cittadino marocchino di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile del ... Secondo latinacorriere.it

Cerca Video su questo argomento: Avvicina Ex Compagna Fa