si apre un meraviglioso bosco didattico alla scuola elementare leonardo bruni

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Oggi alla presenza di Lucia Tanti, vicesindaco del Comune di Arezzo e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi, in via P.L. da Palestrina all’interno del giardino della scuola primaria Leonardo Bruni a due passi dal centro della città, le alunne e gli alunni di questa meravigliosa scuola circondata dalle colline aretine, hanno vissuto un’esperienza unica. Nel grande giardino è stata effettuata la piantumazione di un vero e proprio “bosco didattico”. Sono stati infatti piantati alberi e arbusti caratteristici delle nostre zone. Ombreggiatori nelle città, rifugio per gli animali e polmoni verdi del nostro pianeta: gli alberi producono ossigeno e purificano l'aria dagli agenti inquinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

