Sì allo scuolabus per i bambini della Bosco Giampietro Pd | Bene ora tempi rapidi per l' attivazione
I bambini della scuola Bosco di via del Santuario avranno lo scuolabus. Almeno questo è quanto emerso dalla commissione Pubblica istruzione come riferisce il capogruppo Piero Giampietro (Pd) che si dice soddisfatto dell’accoglimento della proposta avanzata per dare il servizio anche agli alunni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
Valsabbia, fumo dal motore dello scuolabus: tutti salvi i bambini - facebook.com Vai su Facebook
Scuolabus prende fuoco, paura a Grassina: l’autista mette in salvo i bambini - Bagno a Ripoli (Firenze), 12 novembre 2024 – Sono tutti in salvo senza feriti i dieci bambini coinvolti nell’incendio di uno scuolabus a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Lo riporta lanazione.it
Scuolabus in fiamme, 10 bambini salvi vicino a Firenze - Uno scuolabus con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze: nessuno di loro è rimasto ferito. Riporta notizie.tiscali.it
Scuolabus finisce nel fossato: paura per i sei bambini dell'asilo a bordo, un ferito - Paura per un incidente che ha visto uno scuolabus finire in un fossato mentre viaggiava su una strada di campagna. Riporta corriereadriatico.it