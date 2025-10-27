Si aggirano nella notte armati di arnesi da scasso denunciati

In giro, nel cuore della notte, con il kit dello scassinatore in auto. I carabinieri di Foligno hanno denunciato un 21enne e un 46enne, entrambi di origini rumene e con precedenti, per possesso di strumenti da scasso. I militari hanno fermato e controllato i due uomini che si aggiravano in via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it