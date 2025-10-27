Shutdown stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani | Dazi premier canadese Carney | Pronti a riprendere negoziati con gli Usa
Trump: "Non voglio incontrare il premier Mark Carney". Bessent: "Ridotta a 5 nomi la lista di candidati a presidente della Fed". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Washington, maratona contro lo shutdown: il senatore Jeff Merkley parla 20 ore di fila https://tg.la7.it/esteri/washington-maratona-shutdown-senatore-jeff-merkley-parla-20-ore-23-10-2025-246444
Cosa funziona e cosa no nell'America dello shutdown. Giorno dopo giorno continua il graduale venir meno dei servizi pubblici. La situazione al sesto giorno di sospensione. Di Matteo Muzio
Shutdown Stati Uniti, stop del governo agli aiuti alimentari a partire da novembre - La decisione arriva dopo che l'amministrazione Trump ha dichiarato di non voler attingere a circa 5 miliardi di dollari di fondi di emergenza per mantenere i benefici del Programma di assistenza nutri ... Segnala msn.com
Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... Da tg24.sky.it
Usa, Trump approfitta dello shutdown: “Licenziamenti e sussidi tagliati” - La legge stabilisce che ogni anno entro il primo ottobre il Congresso deve approvare 12 testi separati, per finanziare le “spese discrezionali”, che sono circa un quarto del bilancio federale. Scrive repubblica.it