Shutdown stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani | Dazi il Canada | Pronti a riprendere negoziati con gli Usa

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump: "Non voglio incontrare il premier Mark Carney". Bessent: "Ridotta a 5 nomi la lista di candidati a presidente della Fed". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

shutdown stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani dazi il canada pronti a riprendere negoziati con gli usa

© Tgcom24.mediaset.it - Shutdown, stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani | Dazi, il Canada: "Pronti a riprendere negoziati con gli Usa"

Altre letture consigliate

shutdown stop sussidi spesaShutdown Stati Uniti, stop del governo agli aiuti alimentari a partire da novembre - La decisione arriva dopo che l'amministrazione Trump ha dichiarato di non voler attingere a circa 5 miliardi di dollari di fondi di emergenza per mantenere i benefici del Programma di assistenza nutri ... Riporta msn.com

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... tg24.sky.it scrive

Usa, cos'è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso - Lo shutdown amministrativo negli Stati Uniti è il blocco delle attività governative non essenziali. Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Shutdown Stop Sussidi Spesa