Shutdown stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani | Dazi il Canada | Pronti a riprendere negoziati con gli Usa

Trump: "Non voglio incontrare il premier Mark Carney". Bessent: "Ridotta a 5 nomi la lista di candidati a presidente della Fed". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Shutdown, stop ai sussidi della spesa per 40 milioni di americani | Dazi, il Canada: "Pronti a riprendere negoziati con gli Usa"

Altre letture consigliate

Washington, maratona contro lo shutdown: il senatore Jeff Merkley parla 20 ore di fila https://tg.la7.it/esteri/washington-maratona-shutdown-senatore-jeff-merkley-parla-20-ore-23-10-2025-246444 - facebook.com Vai su Facebook

Cosa funziona e cosa no nell'America dello shutdown. Giorno dopo giorno continua il graduale venir meno dei servizi pubblici. La situazione al sesto giorno di sospensione. Di Matteo Muzio - X Vai su X

Shutdown Stati Uniti, stop del governo agli aiuti alimentari a partire da novembre - La decisione arriva dopo che l'amministrazione Trump ha dichiarato di non voler attingere a circa 5 miliardi di dollari di fondi di emergenza per mantenere i benefici del Programma di assistenza nutri ... Riporta msn.com

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... tg24.sky.it scrive

Usa, cos'è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso - Lo shutdown amministrativo negli Stati Uniti è il blocco delle attività governative non essenziali. Riporta tgcom24.mediaset.it