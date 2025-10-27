Shock nel mondo della musica se ne va un mito | Era pura poesia

Una tristezza profonda avvolge il mondo delle sette note. L’eco metallica e vibrante di una batteria si è affievolita per l’ultima volta, lasciando dietro di sé un silenzio che pesa come piombo. Non è solo la scomparsa di un musicista, ma la perdita di un artigiano del ritmo, di colui che ha saputo tessere trame sonore complesse e visionarie. Chiunque abbia ascoltato i suoi colpi, la sua sensibilità quasi tattile nel plasmare il tempo, sa che un capitolo fondamentale della storia del jazz si è chiuso. Il lutto è sentito da colleghi, allievi e milioni di appassionati che in quelle mani sapienti trovavano una guida, un’ispirazione costante verso l’ignoto e il sublime della creazione sonora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Shock nel mondo della musica, se ne va un mito: “Era pura poesia”

