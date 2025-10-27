Shock nel GP Messico | commissari attraversano la pista davanti a Lawson Avrei potuto ucciderli
Due marshall sono passati da un lato all’altro della pista mentre transitava il pilota della Racing Bulls. La scuderia ha segnalato l’accaduto alla Fia: “Stiamo indagando”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
