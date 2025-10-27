Shock nel GP Messico | commissari attraversano la pista davanti a Lawson Avrei potuto ucciderli

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due marshall sono passati da un lato all’altro della pista mentre transitava il pilota della Racing Bulls. La scuderia ha segnalato l’accaduto alla Fia: “Stiamo indagando”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

shock nel gp messico commissari attraversano la pista davanti a lawson avrei potuto ucciderli

© Gazzetta.it - Shock nel GP Messico: commissari attraversano la pista davanti a Lawson. "Avrei potuto ucciderli”

