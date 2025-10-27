Situato presso gli Amazon MGM Studios di Culver City, in California, l’imponente studio di Prime Video per commentare le partite di NBA, è di 12.200 metri quadrati. In termini di dimensioni, è più o meno la dimensione di un tipico grande magazzino. Lo studio dispone di oltre 2.300 schermi LED, 22 telecamere e un campo da basket regolamentare . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

Sguardo all'enorme studio tecnologico per l'NBA su Prime Video