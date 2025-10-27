Sguardo all’enorme studio tecnologico per l’NBA su Prime Video
Situato presso gli Amazon MGM Studios di Culver City, in California, l'imponente studio di Prime Video per commentare le partite di NBA, è di 12.200 metri quadrati. In termini di dimensioni, è più o meno la dimensione di un tipico grande magazzino. Lo studio dispone di oltre 2.300 schermi LED, 22 telecamere e un campo da basket regolamentare.
