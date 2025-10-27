Sfiorata la tragedia | intelligenza artificiale scambia delle patatine per una pistola ragazzino ammanettato

A volte la realtà supera la fantasia, e non sempre in senso positivo. È quello che è successo a Taki Allen, uno studente della Kenwood High School nella contea di Baltimore, Maryland, che si è ritrovato ammanettato e perquisito dalla polizia per aver semplicemente tenuto in mano un sacchetto di Doritos. Il motivo? Un sistema di sicurezza basato sull’intelligenza artificiale ha interpretato e confuso le sue patatine come una possibile arma da fuoco. La vicenda solleva interrogativi importanti sull’affidabilità dei sistemi di riconoscimento automatico, specialmente quando vengono impiegati in contesti sensibili come le scuole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

