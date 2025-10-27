Sfiorata la tragedia | intelligenza artificiale scambia delle patatine per una pistola ragazzino ammanettato
A volte la realtà supera la fantasia, e non sempre in senso positivo. È quello che è successo a Taki Allen, uno studente della Kenwood High School nella contea di Baltimore, Maryland, che si è ritrovato ammanettato e perquisito dalla polizia per aver semplicemente tenuto in mano un sacchetto di Doritos. Il motivo? Un sistema di sicurezza basato sull’intelligenza artificiale ha interpretato e confuso le sue patatine come una possibile arma da fuoco. La vicenda solleva interrogativi importanti sull’affidabilità dei sistemi di riconoscimento automatico, specialmente quando vengono impiegati in contesti sensibili come le scuole. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Durante i primi giri del GP si è sfiorata la tragedia. Liam Lawson percorreva a velocità normale Curva 1-2 mentre si imbatteva nei commissari di pista. La reazione del neozelandese prima del ritiro: “Avrei potuto ucciderli”. #MemasGP #F1 #MexicoGP - facebook.com Vai su Facebook
#Albinoleffe-#Lecco, tragedia sfiorata: due tifosi cadono da una balaustra. Partita sospesa e paura in campo - X Vai su X
L'Italia sull’intelligenza artificiale potrebbe fare faville, ma cade sulle politiche per i lavoratori tech - Nella corsa all’AI, una tecnologia che sta già cambiando l’economia e che potrebbe finire per trasformare pressoché ogni professione, ... Lo riporta wired.it
Pro e contro della legge sull'intelligenza artificiale, l'analisi - Così come la tecnologia che è chiamata a disciplinare, anche la legge sull'intelligenza artificiale presenta due facce. wired.it scrive
La legge n.132/2025 sull’Intelligenza Artificiale: le novità penali - 132/2025 introduce nuove aggravanti penali e reati legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel diritto penale e civile. Scrive diritto.it