Sezze Latina choc | fa a pezzi un cane Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti

Latina, 27 ottobre 2025 - Raccapricciante episodio stamane a Sezze, provincia di Latina, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. Un gesto orribile che qualcuno ha segnalato alle guardie ittiche e zoofile della Fipsas, guidate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a filmare l'intera scena in pochi minuti. Ma alla vista degli operatori l'uomo è fuggito. Quando le guardie della Fipsas sono giunte sul posto, in località Ceriara, l'uomo ha raccolto la carne dell'animale e la riposta in una busta, poi è fuggito in direzione delle colline. Quindi gli operatori hanno trasmesso il materiale fotografico e video alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, e anche per valutare se si siano verificati episodi analoghi nella zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

