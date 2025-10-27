Settimana di grandi eventi al P1 di Abano Terme | tra latino liscio Halloween e revival anni ’90

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, ballo e divertimento senza sosta: al P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme sta per iniziare una settimana tutta da vivere, con un programma pensato per accontentare ogni genere di pubblico.Martedì 28 ottobreSi parte martedì 28 ottobre con una serata doppia che unisce ritmo e tradizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

settimana grandi eventi p1Settimana di grandi eventi al P1 di Abano Terme: tra latino, liscio, Halloween e revival anni ’90 - Contemporaneamente, la sala principale si trasformerà in una grande pista di disco liscio, con Romeo Leopardo e l’ospite della serata Manuel Martini, accompagnati da altri artisti a sorpresa. Riporta padovaoggi.it

settimana grandi eventi p1Settimana di musica e divertimento al P1 di via giusti: latino, liscio e serate anni ’90 - Al P1 di via Giusti ad Abano Terme la settimana si accende con un programma denso di appuntamenti, musica e passione per il ballo. Lo riporta padovaoggi.it

La Giostra dell’Archidado diventa 3D. L’ultima settimana di grandi eventi - CORTONANuovo intenso fine settimana per la giostra dell’Archidado che entra nel vivo dell’ultima settimana di eventi tornando a proporre il mercatino Medievale. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Grandi Eventi P1