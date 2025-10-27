Setter inglese smarrito sui Piani d' Erna | l' appello per ritrovare Zack

Un setter inglese di nome Zack è scomparso sabato 25 ottobre poco prima di mezzogiorno sui Piani d'Erna, frequentata terra di mezzo che si trova tra Lecco e il Resegone. Il cane si trovava nei pressi del rifugio bar Milani quando si è allontanato durante una passeggiata. Da quel momento non è più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Beta, femmina di Setter Inglese di 6 anni, è stata sottoposta a stadiazione clinica e intervento chirurgico di asportazione di un mastocitoma. Il MASTOCITOMA è un tumore cutaneo molto frequente nel cane che appare come un nodulo che a volte può essere pi - facebook.com Vai su Facebook

