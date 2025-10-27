Sette giovani con droga uno con un coltello | controlli contro la mala movida

OSTUNICISTERNINO - Nel corso di un servizio straordinario "ad alto impatto", tra Ostuni e Cisternino, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno intercettato sette giovani in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato un ragazzo armato di coltello. L'operazione, pianificata dal comando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

