Sette donne pestate in strada a Milano una lasciata a terra col naso rotto Il picchiatore misterioso è stato arrestato
A Milano la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 23 anni, originario del Senegal, accusato di aver aggredito almeno sette donne negli ultimi due mesi, procurando loro lesioni aggravate con prognosi anche fino a 60 giorni. Per lui, dopo. 🔗 Leggi su Today.it
