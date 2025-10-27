Sesto San Giovanni donna picchiata perché non indossa il velo
In conseguenza dell'aggressione, la donna avrebbe riportato alcune ferite e sarebbe stata condotta sotto choc presso il più vicino ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ieri una donna, di origine marocchine, mentre stava attraversando il sottopasso della metropolitana a Sesto San Giovanni insieme alla sua bambina ha denunciato di essere stata aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, da una coppia di conoscenti - facebook.com Vai su Facebook
Sesto San Giovanni, picchiata davanti alla figlia perché non indossa il velo - La vittima, una donna marocchina di 44 anni, è stata aggredita da due connazionali. Riporta rainews.it
Crollo in cantiere a Sesto San Giovanni, ferita una passante - Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni (Milano), nell'area dell'ex Magneti Marelli. Si legge su ansa.it
Sesto, crolla parte di un palazzo in via Marelli: ferita una donna. Poteva finire molto peggio - Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni, nell'area dell'ex Magneti Marelli. Come scrive ilgiorno.it