Sesto San Giovanni arrestati ladri di attrezzi e telefonini

Ilnotiziario.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso fine settimana i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato tre persone per furto. Un 66enne rumeno e un 58enne italiano sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi da un capannone in ristrutturazione a Cinisello Balsamo, dopo avere asportato diversi materiali, fra cui oltre 100 chili tra tubi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

