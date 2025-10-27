Sesto San Giovanni arrestati ladri di attrezzi e telefonini

Lo scorso fine settimana i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato tre persone per furto. Un 66enne rumeno e un 58enne italiano sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi da un capannone in ristrutturazione a Cinisello Balsamo, dopo avere asportato diversi materiali, fra cui oltre 100 chili tra tubi

