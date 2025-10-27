Servizi oncologici anche a Cellino San Marco l' incontro di presentazione

Brindisireport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CELLINO SAN MARCO - Mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà a Cellino San Marco l'iniziativa pubblica di presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie”. L'incontro si svolgerà presso l'atrio comunale della sede municipale, in piazza Aldo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

servizi oncologici cellino sanConsorzio BR4 e servizi oncologici, mercoledì 29 ottobre incontro pubblico a Cellino San Marco - Mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà a Cellino San Marco l’iniziativa pubblica di presentazione del progetto "Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle ... Secondo giornaledipuglia.com

A Cellino San Marco le luminarie dedicate alle canzoni di Al Bano - Nel pomeriggio della vigilia di Natale a Cellino San Marco è prevista l’inaugurazione delle ... Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Servizi Oncologici Cellino San