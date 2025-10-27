Servizi oncologici anche a Cellino San Marco l' incontro di presentazione
CELLINO SAN MARCO - Mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà a Cellino San Marco l'iniziativa pubblica di presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie”. L'incontro si svolgerà presso l'atrio comunale della sede municipale, in piazza Aldo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie” Mercoledì 29 ottobre, alle ore 17:30, presso l’atrio comunale di Piazza Aldo Moro, si terrà la presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore - facebook.com Vai su Facebook
Consorzio BR4 e servizi oncologici, mercoledì 29 ottobre incontro pubblico a Cellino San Marco - Mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà a Cellino San Marco l’iniziativa pubblica di presentazione del progetto "Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle ... Secondo giornaledipuglia.com
A Cellino San Marco le luminarie dedicate alle canzoni di Al Bano - Nel pomeriggio della vigilia di Natale a Cellino San Marco è prevista l’inaugurazione delle ... Da quotidianodipuglia.it