Servizi offerti Arriva l’ Amico Cbai

GROSSETO Comunicare con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud diventa più facile. È attivo Amico Cbai, il primo assistente virtuale al servizio dei consorzi di bonifica, realizzato utilizzando l’ intelligenza artificiale. L’idea alla base di questa chatbot, facilmente individuabile nella home page del sito https:cb6toscanasud.it, è di garantire agli utenti una prima assistenza in caso di necessità, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. "Il fattore umano resta fondamentale, il vero punto di forza del nostro Consorzio – afferma il presidente Federico Vanni (foto) – e una macchina non potrà mai sostituire il rapporto con i dipendenti che assistono i nostri contribuenti per qualsiasi necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizi offerti. Arriva l’ Amico Cbai

