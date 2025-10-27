Serie D successo esterno dei ragazzi di Oddo Colpo Milan Futuro nella tana della Folgore Caratese I rossoneri passano in rimonta Ibra jr a segno
Il Milan Futuro ritrova il sorriso e lo fa con una vittoria pesante in trasferta: 2-3 il finale sul campo della Folgore Caratese, al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Dopo un inizio favorevole alla Folgore, passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Tremolada, la reazione del Milan Futuro è immediata e travolgente: prima il gol dell’attaccante Dutu, poi la firma di Maximilian Ibrahimovic, sempre più protagonista nel progetto tecnico rossonero, che ribalta il risultato in pochi minuti. Nel finale di primo tempo la Folgore torna a premere e trova il pareggio con un gran gol di Gjonaj, che infila il pallone sotto la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
