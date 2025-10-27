Serie D - Girone E Ghiviborgo pari beffardo
GHIVIBORGO 1 SIENA 1 GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano; Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Ceccanti (78’ Arcuri); Signorini, Cannarsa (51’ Musatti); Boiga, Citarella (85’ Ferrarese), Fischer (70’ Mion); Mariotti. (A disp.: Laoluna, Lista, Brisciani, Quochi, Thioune). All.: Ingenito. SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic (59’ Masini), Barbera (66’ Rossi); Ciofi, Lucas (54’ Menghi), Lipari (70’ Nardi), Loconte (66’ Vari); Noccioli. (A disp.: Di Vincenzo, Lapadatovic, Bellavigna, Tosini). All.: Bellazzini. Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabbia (assistenti: Elsino di Ostia Lido e Scarangella di Cassino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
