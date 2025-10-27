Serie C Rimini | al via il sondaggio per eleggere il miglior calciatore del campionato 10 i candidati biancorossi
Entra nel vivo il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano. Coinvolte 60 squadre, 600 calciatori, 3 Gironi e migliaia di tifosi pronti a partecipare. Con la conclusione della fase di pre-selezione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
? Ravenna FC – Rimini FC Sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C Mercoledì 29 ottobre – ore 18:30, Stadio Benelli La prevendita apre alle 15,00 di oggi in due fasi: Prelazione Abbonati: attiva da oggi fino a domenica 26 ottobre alle ore 24:00 Ven - facebook.com Vai su Facebook
(Video) Serie C • 10ª Giornata: Rimini-Juventus Next Gen 0-2 (Deme, Vacca) ? https://ow.ly/3Ebm50XeCj5 - X Vai su X
DIRETTA/ Campobasso Rimini (risultato finale 1-1): Asmussen vicino al ko! (oggi 25 ottobre 2025) - Diretta Campobasso Rimini streaming video tv: altra bella occasione per i molisani, sempre più in zona playoff nel girone B di Serie C. Come scrive ilsussidiario.net
Calcio serie C girone B, il Rimini strappa un punto a Campobasso (1-1) - Il Rimini prova a scappare via a Campobasso andando in vantaggio con Leoncini al 32’ ma Cristallo al 62’ pareggia. Scrive corriereromagna.it
Rimini-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Juve Next Gen per la decima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming. Secondo calciomercato.com