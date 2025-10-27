Serie C | Perugia-Livorno 2-0 le pagelle | disastro amaranto nella sfida salvezza negativi tutti i reparti
Una sconfitta preoccupante. Il Livorno, nel posticipo dell'undicesima giornata del girone B di serie C, viene battuto al Curi per 2-0 dal Perugia, che arrivava alla sfida ancora privo di vittorie e reduce da ben sette sconfitte consecutive.Seghetti 5: se sull'autorete che sblocca la gara è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Girone 2 – Quarta Giornata Junior Tennis Perugia MPlusPerformance – Tc Santa Margherita Ligure 0-6 Singolari Andrea Pellegrino b. Tomas Gerini 00 rit Remy Bertola b. Alessandro Giannessi 61 60 Filippo - facebook.com Vai su Facebook
Calcio serie C, il Perugia si affida ai grandi ex per uscire dalla crisi https://ift.tt/VvcYZof https://ift.tt/HdFi27I - X Vai su X
Diretta Perugia Livorno/ Streaming video tv: i grifoni ripartono da mister Tedesco (Serie C, 27 ottobre 2025) - Diretta Perugia Livorno, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Renato Curi per l'undicesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone B) ... Segnala ilsussidiario.net
Serie C, Perugia-Livorno in diretta. LIVE - Amaranto attesi al Curi dagli umbri in un delicato scontro salvezza. Si legge su livornotoday.it
Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel B - Nel Girone A si parte con l’Inter U23, impegnata in casa contro il Cittadella alle 20:30. Segnala tuttomercatoweb.com