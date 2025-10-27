Serie B Redel Viola ci prova fino all' ultimo ma passa Valentino Castellaneta

27 ott 2025

La rimonta della Redel Reggio Calabria si ferma sul più bello. Alla tensostruttura di Castellaneta esulta il quintetto pugliese dopo il brivido negli ultimi minuti di gara, con i neroarancio bravi nel pareggiarla dopo un match di grande sofferenza.L’avvio, si legge sul sito neroarancio, non è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

