Serie B martedì di fuoco | l’Empoli vuole rialzarsi la Carrarese sfida il Cesena

EMPOLI – Dopo la sconfitta contro la capolista Modena, l’ Empoli torna al Castellani con l’obiettivo di rialzarsi e ritrovare fiducia. Gli azzurri di Dionisi, quattordicesimi con 10 punti, hanno mostrato buone trame di gioco, ma faticano a trasformare le occasioni in gol. La partita contro la Sampdoria diventa un vero crocevia per le ambizioni stagionali. I blucerchiati, in piena crisi e diciannovesimi in classifica con 6 punti, arrivano in Toscana senza il tecnico Gregucci, squalificato. Il vice Foti dovrà gestire una situazione delicata. Nonostante la qualità di giocatori come Barák e Depaoli, la squadra fatica a trovare continuità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

